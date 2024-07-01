Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший хавбек Челси и сборной Англии вернулся в Астон Виллу
Клуб пока не разглашает детали сделки
Getty Images/Global Images Ukraine
1 июля "Астон Вилла" объявила о подписании полузащитника Росса Баркли.
Английский клуб пока не разглашает детали сделки.
Aston Villa is delighted to announce the signing of Ross Barkley from Luton Town! ✍️— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2024
Росс в сезоне 2020/21 выступал за "Астон Виллу" на правах аренды, а сегодня, 1 июля, присоединился к клубу на постоянной основе из "Лутона", где футболист сыграл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:av fc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франция - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Стали известны игроки Динамо, которые отправятся на Олимпиаду
- Динамо претендует на одного из лидеров Днепра-1
- Кудрик: Венгер после одного из матчей юношеской ЛЧ сказал, что Зинченко ему нравится
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн