Бывший хавбек Челси и сборной Англии вернулся в Астон Виллу

1 июля "Астон Вилла" объявила о подписании полузащитника Росса Баркли.

Английский клуб пока не разглашает детали сделки.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Ross Barkley from Luton Town! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2024

Росс в сезоне 2020/21 выступал за "Астон Виллу" на правах аренды, а сегодня, 1 июля, присоединился к клубу на постоянной основе из "Лутона", где футболист сыграл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.