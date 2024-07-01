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Бывший хавбек Челси и сборной Англии вернулся в Астон Виллу

Англия
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Клуб пока не разглашает детали сделки

Бывший хавбек Челси и сборной Англии вернулся в Астон Виллу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

1 июля "Астон Вилла" объявила о подписании полузащитника Росса Баркли.

Английский клуб пока не разглашает детали сделки.

Росс в сезоне 2020/21 выступал за "Астон Виллу" на правах аренды, а сегодня, 1 июля, присоединился к клубу на постоянной основе из "Лутона", где футболист сыграл 37 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Астон Вилла (Бирмингем) Росс Баркли Лутон Таун
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Источник:
av fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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