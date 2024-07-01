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Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед
Клубы опубликовали совместное заявление
Sky Sports
"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с Дэном Эшвортом, одним из лучших спортивных директоров Англии.
Специалист ранее работал в "Ньюкасле", но клубы достигли соглашения о немедленном освобождении от его контрактных обязательств с "сороками".
Однако условия этого соглашения остаются конфиденциальными.
???? Manchester United and Newcastle issue the following statement.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2024
Дэн также был техническим директором "Брайтона" и специалистом развития сборной Англии.
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Источник:manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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