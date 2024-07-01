  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед

Англия

Клубы опубликовали совместное заявление

Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед

Sky Sports

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с Дэном Эшвортом, одним из лучших спортивных директоров Англии.

Специалист ранее работал в "Ньюкасле", но клубы достигли соглашения о немедленном освобождении от его контрактных обязательств с "сороками".

Однако условия этого соглашения остаются конфиденциальными.

Дэн также был техническим директором "Брайтона" и специалистом развития сборной Англии.

По теме
yellow-arrow
Арсенал выкупил голкипера Брентфорда
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед собирается поменять своего игрока на форварда, которым интересовался ПСЖ
yellow-arrow
Бывший хавбек Челси и сборной Англии вернулся в Астон Виллу
Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости