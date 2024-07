Один из лучших спортдиров Англии присоединится к Ман Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" подпишет контракт с Дэном Эшвортом, одним из лучших спортивных директоров Англии.

Специалист ранее работал в "Ньюкасле", но клубы достигли соглашения о немедленном освобождении от его контрактных обязательств с "сороками".

Однако условия этого соглашения остаются конфиденциальными.

???? Manchester United and Newcastle issue the following statement.#MUFC