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Арсенал выкупил голкипера Брентфорда

Англия
Обновлено

Официальное заявление клуба будет опубликовано позже

Арсенал выкупил голкипера Брентфорда

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" активировал опцию выкупа голкипера Давида Рая у "Брентфорда". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

28-летний футболист подпишет пятилетний контракт с "канонирами" за 27 миллионов фунтов стерлингов. А официальное заявление "Арсенала" будет опубликовано позже.

Давид в прошлом сезоне за "канониров" провел 41 матч, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей сыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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