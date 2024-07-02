Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм подписал 18-летнего хавбека Лидса
Игрок подаёт большие надежды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" объявил о трансфере полузащитника "Лидса" Арчи Грея.
Срок заключенного соглашения между 18-летним футболистом и лондонским клубом рассчитан до 2030 года. В стане "шпор" Арчи будет выступать под 14-м номером.
Помимо позиции в центре поля, Грей также способен играть на правом фланге обороны.
В сезоне-2023/2024 провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Our new No. 1️⃣4️⃣ @ArchieGray06 ???? pic.twitter.com/Sw8eivQGEa— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забили Брагару и Лонвейк. Динамо в спарринге разгромило Ингулец
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Палкин рассказал, где Шахтер будет играть домашние матчи Лиги чемпионов
- Сегодня Арсенал прекратил сотрудничество с 22 футболистами
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн