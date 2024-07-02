  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм подписал 18-летнего хавбека Лидса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм подписал 18-летнего хавбека Лидса

Англия

Игрок подаёт большие надежды

Тоттенхэм подписал 18-летнего хавбека Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" объявил о трансфере полузащитника "Лидса" Арчи Грея.

Срок заключенного соглашения между 18-летним футболистом и лондонским клубом рассчитан до 2030 года. В стане "шпор" Арчи будет выступать под 14-м номером.

Помимо позиции в центре поля, Грей также способен играть на правом фланге обороны.

В сезоне-2023/2024 провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Де Лигт готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
"Но мне пора уходить". Дьюсбери-Холл попрощался с болельщиками Лестера
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером
Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости