Тоттенхэм подписал 18-летнего хавбека Лидса

"Тоттенхэм" объявил о трансфере полузащитника "Лидса" Арчи Грея.

Срок заключенного соглашения между 18-летним футболистом и лондонским клубом рассчитан до 2030 года. В стане "шпор" Арчи будет выступать под 14-м номером.

Помимо позиции в центре поля, Грей также способен играть на правом фланге обороны.

В сезоне-2023/2024 провел 52 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.