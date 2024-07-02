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Ньюкасл ведет переговоры с клубом Саудовской Аравии о продаже своего полузащитника

Англия

Об этом сообщает Sky Sports

Ньюкасл ведет переговоры с клубом Саудовской Аравии о продаже своего полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В эти выходные "Ньюкасл" уже продал Эллиота Андерсона и Янкуба Минте, чем пополнил свой бюджет на входные трансферы этим летом. Впрочем, это не единственные игроки, которые могут попрощаться с "Сент-Джеймс Парком" в ближайшее время.

По информации британского медиа, "Ньюкасл Юнайтед" ведет переговоры с клубом саудовской Про-лиги о продаже Мигеля Альмирона. Руководство "сорок" хочет заработать на полузащитнике, поскольку сегодня в Саудовской Аравии открывается трансферное окно. Парагваец стал рекордной покупкой клуба в 2019 году, перейдя из "Атланты Юнайтед" за 20 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Мигель Альмирон в прошлом сезоне провел 45 матчей, где отметился 5 голами и 3 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.

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Саудовская Аравия Ньюкасл Мигель Альмирон
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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