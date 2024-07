Фабиан Хюрцелер: Конечно, у меня нет опыта работы в Премьер-лиге, но всегда есть с чего начать

Сегодня "Брайтон" официально представил нового рулевого Фабиана Хюрцелера. 31-летний специалист стал самым молодым тренером в истории АПЛ. До этого немецкий специалист возглавлял "Санкт-Паули", с которым он выиграл второй дивизион и вывел команду в Бундеслигу. Во время сегодняшней пресс-конференции Фабиан Хюрцелер сказал, что несмотря на свой возраст, он не считает себя молодым тренером.

"Мне очень понравилась ДНК и философия клуба. Они очень аналитические, а подход, основанный на данных, является особенным. История клуба впечатляет. Мне нравится стиль, в котором они хотят играть, всегда смело. Я и моя команда будем стараться продолжать это. Я осознаю, что это огромная работа. Это большой вызов, и я думаю, что мне нужно много мужества и смирения. Мне нужно оставаться смиренным. Это очень важно. Если бы я не был убежден, что я и моя команда не сможем это сделать, я бы не брался за это. Я с нетерпением жду начала работы. Я многому научусь и уверен, что не стану плохим менеджером. Я называю себя "дружественным авторитетом". Футбол - моя страсть, и я стараюсь убедить игроков силой своих идей. Я хочу ценить каждого игрока и совершенствовать каждого игрока вместе со своей тренерской командой, и это мой стиль руководства. Мой возраст - это большая тема, я знаю это и всегда говорю, что я молодой человек, но не молодой тренер. Я смог приобрести много опыта в разных сферах. Конечно, у меня нет опыта работы в Премьер-лиге, но всегда есть с чего начать", - цитирует Фабиана Хюрцелера Sky Sports.

