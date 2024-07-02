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"Но мне пора уходить". Дьюсбери-Холл попрощался с болельщиками Лестера
Футболист поделился своими эмоциями
transfermarkt
Полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл попрощался с болельщиками "Лестер Сити".
"Ну, что я могу сказать? Какое это было путешествие. 17 лет своей жизни я посвятил этому клубу, и это было очень классно. Я люблю "Лестер", здесь я создал некоторые воспоминания и познакомился с хорошими ребятами.
Когда мы вылетели в сезоне 22/23, я чувствовал личную ответственность за роль в этом. Я поставил себе цель вернуться в Премьер-лигу в течение первого же сезона, поскольку я знаю, насколько разрушительным может быть такое положение для клуба, если этого не произойдет.
Я очень горжусь тем, чего мы достигли вместе в прошлом сезоне - создав воспоминания на всю жизнь для всех нас. Но более того, я надеюсь, что мы сможем исправить ошибки.
Я хочу поблагодарить всех товарищей по команде, с которыми я играл, тренеров, с которыми я работал, и болельщиков, с которыми я рос.
Я рад, что покидаю клуб вместе с ними в Премьер-лиге, где ему и место, и желаю "Лестеру" всего наилучшего в предстоящем сезоне и в дальнейшем.
Но мне пора уходить".
"Челси" сегодня, 2 июля, объявил о трансфере Кирнана из "Лестера" за 30 млн фунтов.
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