Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество со своим голкипером Томом Хитоном.

Опытный футболист подписал новый годичный контракт с клубом.

???? Tom Heaton has signed new contract at Man United valid until June 2025, one more season.



Deal sealed as @SimonPeach reports, club agreed on keeping Heaton who also wanted to stay. pic.twitter.com/1MZjtUgKPS