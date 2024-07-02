Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество со своим голкипером Томом Хитоном.

Опытный футболист подписал новый годичный контракт с клубом.

"Я рад продлить свое пребывание в клубе моего детства. Я все еще чувствую себя в отличной форме и готов предложить команде все, что нужно в течение следующего сезона", - сказал голкипер.

???? Tom Heaton has signed new contract at Man United valid until June 2025, one more season.



Deal sealed as @SimonPeach reports, club agreed on keeping Heaton who also wanted to stay. pic.twitter.com/1MZjtUgKPS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024

Том присоединился к основной команде "МЮ" в 2004 году, а в 2010 футболист покинул клуб, присоединившись к "Кардиффу". Но вратарь снова подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.