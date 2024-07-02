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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером
Футболист подписал однолетний контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество со своим голкипером Томом Хитоном.
Опытный футболист подписал новый годичный контракт с клубом.
"Я рад продлить свое пребывание в клубе моего детства. Я все еще чувствую себя в отличной форме и готов предложить команде все, что нужно в течение следующего сезона", - сказал голкипер.
???? Tom Heaton has signed new contract at Man United valid until June 2025, one more season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024
Deal sealed as @SimonPeach reports, club agreed on keeping Heaton who also wanted to stay. pic.twitter.com/1MZjtUgKPS
Том присоединился к основной команде "МЮ" в 2004 году, а в 2010 футболист покинул клуб, присоединившись к "Кардиффу". Но вратарь снова подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.
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