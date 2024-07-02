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Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

Англия

Футболист подписал однолетний контракт

Манчестер Юнайтед продлил сотрудничество со своим опытным голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" продлил сотрудничество со своим голкипером Томом Хитоном.

Опытный футболист подписал новый годичный контракт с клубом.

"Я рад продлить свое пребывание в клубе моего детства. Я все еще чувствую себя в отличной форме и готов предложить команде все, что нужно в течение следующего сезона", - сказал голкипер.

Том присоединился к основной команде "МЮ" в 2004 году, а в 2010 футболист покинул клуб, присоединившись к "Кардиффу". Но вратарь снова подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" в 2021 году.

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Манчестер Юнайтед Том Хитон
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Источник:
manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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