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Полузащитник Лестера Дьюсбери-Холл присоединился за 30 млн фунтов к Челси 

Англия
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Очередной новичок синих

Полузащитник Лестера Дьюсбери-Холл присоединился за 30 млн фунтов к Челси 

Фото: FC Leicester/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

"Челси" и "Лестер" согласовали трансфер 25-летнего центрального/атакующего полузащитника "лис" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Воспитанник "Лестера" присоединился к "Челси" за 30 млн фунтов, сообщает The Athletic. Дьюсбери-Холл подписал контракт с "Челси" на шесть лет.

Дьюсбери-Холл под руководством нынешнего тренера "Челси" Энцо Марески в прошлом сезоне был признан лучшим игроком клуба в Чемпионшипе. В общей сложности Дьюсбери-Холл провел за "Лестер" 129 матчей.

Ранее "Челси" за 20 млн фунтов подписал 18-летнего нападающего "Астон Виллы" Омари Келлимана и за пять млн фунтов 18-летнего нападающего "Барселоны" Марка Гуйю.

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