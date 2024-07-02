Полузащитник Лестера Дьюсбери-Холл присоединился за 30 млн фунтов к Челси 

"Челси" и "Лестер" согласовали трансфер 25-летнего центрального/атакующего полузащитника "лис" Кирнана Дьюсбери-Холла.

Воспитанник "Лестера" присоединился к "Челси" за 30 млн фунтов, сообщает The Athletic. Дьюсбери-Холл подписал контракт с "Челси" на шесть лет.

Introducing Kiernan Dewsbury-Hall to the Chelsea family! ???? pic.twitter.com/u8Y4F386l0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 2, 2024

Дьюсбери-Холл под руководством нынешнего тренера "Челси" Энцо Марески в прошлом сезоне был признан лучшим игроком клуба в Чемпионшипе. В общей сложности Дьюсбери-Холл провел за "Лестер" 129 матчей.

Ранее "Челси" за 20 млн фунтов подписал 18-летнего нападающего "Астон Виллы" Омари Келлимана и за пять млн фунтов 18-летнего нападающего "Барселоны" Марка Гуйю.