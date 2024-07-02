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Де Лигт готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед
Маттейс де Лигт летом может сменить клуб
Бавария
Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт может сменить клуб во время летнего трансферного окна.
СМИ сообщают, что футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Сейчас Де Лигт зарабатывает в "Баварии" около 15 миллионов евро, а "МЮ" готов предложить игроку меньше 12 миллионов.
Напомним, что Маттейс присоединился к немецкому клубу в 2022 году из "Ювентуса" за 67 млн евро.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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