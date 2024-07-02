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Де Лигт готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед

Англия

Маттейс де Лигт летом может сменить клуб

Де Лигт готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед

Бавария

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Центральный защитник мюнхенской "Баварии" Маттейс де Лигт может сменить клуб во время летнего трансферного окна.

СМИ сообщают, что футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к "Манчестер Юнайтед". Сейчас Де Лигт зарабатывает в "Баварии" около 15 миллионов евро, а "МЮ" готов предложить игроку меньше 12 миллионов.

Напомним, что Маттейс присоединился к немецкому клубу в 2022 году из "Ювентуса" за 67 млн евро.

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Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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