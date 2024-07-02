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Форвард Челси подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги

Англия

Это правда (с)

Форвард Челси подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги

DeadlineDayLive

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Нападающий "Челси" Армандо Броя подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги.

"Это правда, у меня есть предложения от этих лиг. Остаться в "Челси"? Это вариант; У меня здесь еще действует контракт", - сказал Броя.

Вторую половину сезона-2023/24 албанец провел в аренде в "Фулхэме". За это время 22-летний форвард провел 8 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Армандо Броя
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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