Форвард Челси подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги

Нападающий "Челси" Армандо Броя подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги.

"Это правда, у меня есть предложения от этих лиг. Остаться в "Челси"? Это вариант; У меня здесь еще действует контракт", - сказал Броя.

Вторую половину сезона-2023/24 албанец провел в аренде в "Фулхэме". За это время 22-летний форвард провел 8 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.