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Форвард Челси подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги
Это правда (с)
DeadlineDayLive
Нападающий "Челси" Армандо Броя подтвердил интерес со стороны клубов Серии А, Бундеслиги и Премьер-лиги.
"Это правда, у меня есть предложения от этих лиг. Остаться в "Челси"? Это вариант; У меня здесь еще действует контракт", - сказал Броя.
Вторую половину сезона-2023/24 албанец провел в аренде в "Фулхэме". За это время 22-летний форвард провел 8 матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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