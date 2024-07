Вулверхэмптон арендовал нападающего из Сельты

"Вулверхэмптон" подписал контракт с норвежским форвардом Йоргеном Страндом Ларсеном из испанской "Сельты".

24-летний футболист присоединился к "волкам" на правах аренды до конца сезона 2024/25. Соглашение может стать постоянным (до 2029 года), если будут активированы определенные положения.

