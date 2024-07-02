Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон арендовал нападающего из Сельты
Ларсен перешел в Премьер-Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" подписал контракт с норвежским форвардом Йоргеном Страндом Ларсеном из испанской "Сельты".
24-летний футболист присоединился к "волкам" на правах аренды до конца сезона 2024/25. Соглашение может стать постоянным (до 2029 года), если будут активированы определенные положения.
Welcome to our new number 9️⃣ Jorgen Strand Larsen!— Wolves (@Wolves) July 2, 2024
????️ https://t.co/1YqWLiFTXl pic.twitter.com/xJ806PdTki
Ларсен в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.
Популярное сейчас
- Румыния – Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Астон Вилла объявила о трансфере защитника из Челси
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО