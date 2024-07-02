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Вулверхэмптон арендовал нападающего из Сельты

Англия

Ларсен перешел в Премьер-Лигу

Вулверхэмптон арендовал нападающего из Сельты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" подписал контракт с норвежским форвардом Йоргеном Страндом Ларсеном из испанской "Сельты".

24-летний футболист присоединился к "волкам" на правах аренды до конца сезона 2024/25. Соглашение может стать постоянным (до 2029 года), если будут активированы определенные положения.

Ларсен в прошлом сезоне сыграл 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 ассиста.

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Вулверхэмптон Сельта (Виго) Йорген Странд Ларсен
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Источник:
wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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