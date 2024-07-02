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Арсенал готов попрощаться со своим бельгийским хавбеком
Футболист заинтересовал Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" готов попрощаться с бельгийским полузащитником Альбера Самби Локонги.
По информации Фабрицио Романо, игрок заинтересовал "Севилью". Отмечается, что клубы уже начали переговоры по трансферу футболиста.
Напомним, что у Локонги контракт с "Арсеналом" рассчитан до июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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