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Арсенал готов попрощаться со своим бельгийским хавбеком

Англия

Футболист заинтересовал Севилью

Арсенал готов попрощаться со своим бельгийским хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" готов попрощаться с бельгийским полузащитником Альбера Самби Локонги.

По информации Фабрицио Романо, игрок заинтересовал "Севилью". Отмечается, что клубы уже начали переговоры по трансферу футболиста.

Напомним, что у Локонги контракт с "Арсеналом" рассчитан до июня 2026 года.

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Арсенал (Лондон) Севилья Альберт Самби Локонга
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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