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Вулверхэмптон интересуется полузащитником Ювентуса

Англия

Об этом сообщает Birmingham Mail

Вулверхэмптон интересуется полузащитником Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" хочет укрепить центр полузащиты на следующий сезон в АПЛ. Учитывая финансовые ограничения и варианты на рынке, клуб обратил свое внимание в сторону итальянского чемпионата.

Сообщается, что "волки" внимательно следят за ситуацией вокруг полузащитника "Ювентуса" и сборной Бразилии Артуром Мело, будущее которого остается неопределенным в туринском клубе. Предыдущий сезон 27-летний игрок провел в аренде у "Фиорентины", который впервые за несколько лет был основным игроком в команде. Контракт игрока с туринцами рассчитан до 2026 года, но итальянский клуб готов избавиться от полузащитника, поскольку "Ювентусу" нужно разгрузить зарплатную ведомость, а также футболист не входит в планы нового тренера Тьяго Мотты.

Добавим, что в прошлом сезоне Артур Мело провел 48 матчей, где отметился 2 голами и 4 передачами.
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Ювентус (Турин) Вулверхэмптон Артур Мело
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Источник:
Birmingham Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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