Ньюкасл проявляет интерес к полузащитнику Ноттингема

Мигель Альмирон провел в "Ньюкасле" пять лет и руководство клуба хочет продать игрока в летнее межсезонье, пока он все еще может получить хорошую цену за парагвайца. Главный тренер "сорок" Эдди Гау стремится приобрести замену 30-летнему футболисту и свой взгляд направил на "Ноттингем Форест".

Сообщается, что менеджер "Ньюкасла" заинтересован в трансфере вингера "лесников" Энтони Эланга. Шведский игрок более чем оправдал свою начальную цену в 15 млн фунтов стерлингов и сыграл ключевую роль в том, что "Ноттингем" остался в Премьер-лиге. Вингер привлек внимание "Ньюкасла" во время двух встреч между командами в прошлом сезоне, где 22-летний игрок отдал две голевые передачи в потрясающей победе "лесников" на "Сент-Джеймс Парк" и забив один раз в противостоянии на "Сити Граунд". Оба клуба продолжают переговоры по шведу, причем "Ньюкасл" готов усилить свой интерес к игроку, как только решится будущее Альмирона.

Добавим, что в прошлом сезоне Энтони Эланга провел 39 матчей, где отметился 5 голами и 9 передачами.