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Бывшего помощника Гвардиолы отстранили от футбола на год за нарушение правил ставок

Англия
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Специалист также получил штраф

Бывшего помощника Гвардиолы отстранили от футбола на год за нарушение правил ставок

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший помощник Пепа Гвардиолы Ричард Бридс был признан виновным по делу о нарушении правил ставок и отстранен от футбола на 12 месяцев.

Как сообщает Daily Mail, специалист потерял работу аналитика в "Бернли" из-за решения независимой комиссии. Большинство из 456 ставок Брэдса было сделано во время его пребывания в "Манчестер Сити".

Он сделал 12 ставок на трансферы игроков, что является инсайдерской информацией. Одна ставка на сумму £515 была сделана утром после вечеринки среди сотрудников, на которой обсуждалось будущее неназванного игрока.

Ричард Бридс был дисквалифицирован на 12 месяцев, оштрафован на 4500 фунтов стерлингов и обязан уплатить 500 фунтов стерлингов судебных издержек. Специалист также имеет право обжаловать это решение.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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