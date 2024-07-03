Бывшего помощника Гвардиолы отстранили от футбола на год за нарушение правил ставок

Бывший помощник Пепа Гвардиолы Ричард Бридс был признан виновным по делу о нарушении правил ставок и отстранен от футбола на 12 месяцев.

Как сообщает Daily Mail, специалист потерял работу аналитика в "Бернли" из-за решения независимой комиссии. Большинство из 456 ставок Брэдса было сделано во время его пребывания в "Манчестер Сити".

Он сделал 12 ставок на трансферы игроков, что является инсайдерской информацией. Одна ставка на сумму £515 была сделана утром после вечеринки среди сотрудников, на которой обсуждалось будущее неназванного игрока.

Ричард Бридс был дисквалифицирован на 12 месяцев, оштрафован на 4500 фунтов стерлингов и обязан уплатить 500 фунтов стерлингов судебных издержек. Специалист также имеет право обжаловать это решение.