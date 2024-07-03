Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывшего помощника Гвардиолы отстранили от футбола на год за нарушение правил ставок
Специалист также получил штраф
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший помощник Пепа Гвардиолы Ричард Бридс был признан виновным по делу о нарушении правил ставок и отстранен от футбола на 12 месяцев.
Как сообщает Daily Mail, специалист потерял работу аналитика в "Бернли" из-за решения независимой комиссии. Большинство из 456 ставок Брэдса было сделано во время его пребывания в "Манчестер Сити".
Он сделал 12 ставок на трансферы игроков, что является инсайдерской информацией. Одна ставка на сумму £515 была сделана утром после вечеринки среди сотрудников, на которой обсуждалось будущее неназванного игрока.
Ричард Бридс был дисквалифицирован на 12 месяцев, оштрафован на 4500 фунтов стерлингов и обязан уплатить 500 фунтов стерлингов судебных издержек. Специалист также имеет право обжаловать это решение.
Популярное сейчас
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- ЧЕ Голливуд и вопрос о позоре сборной Украины. Главные тенденции 1/8 финала Евро-2024
- "Пока кажется, что это может сделать только одна команда". Клопп озвучил свой прогноз на Евро-2024
- Арсенал выкупил голкипера Брентфорда
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО