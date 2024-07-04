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Эвертон приобрел сенегальского нападающего Илимана Ндиайе

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Эвертон приобрел сенегальского нападающего Илимана Ндиайе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" подписал форварда Илимана Ндиайе из французского "Марселя" за неразглашаемую сумму. Соглашение сенегальца с новым клубом будет действовать до конца июня 2029 года.

"Я очень рад быть игроком "Эвертона". Основными причинами, почему я хотел присоединиться к команде, были масштаб клуба, его история и роль, которую я могу сыграть, помогая команде двигаться вперед в том направлении, в котором она движется. Я очень взволнован и не могу дождаться начала работы. Мой сенегальский товарищ по команде Идрисса (Гуйе) также сыграл свою роль и очень хорошо отозвался о клубе и много хороших вещей. Я хочу забивать голы и отдавать голевые передачи, но я также люблю много работать. Я очень взволнован. Я хочу присоединиться к команде и продолжить успехи, которых она достигла в прошлом сезоне. Я чувствую, что буду готов помочь, и я просто хочу отдать все свои силы, чтобы поднять этот клуб выше в таблице", - заявил 24-летний форвард после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Илиман Ндиайе провел 46 матчей, где отметился 4 голами и 5 передачами.

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Источник:
Евертон
Опубликовал: Александр Гресь
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