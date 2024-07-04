  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бывший игрок Шахтера летом может покинуть Фулхэм
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок Шахтера летом может покинуть Фулхэм

Англия

Об этом сообщает Daily Mail

Бывший игрок Шахтера летом может покинуть Фулхэм

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразилец Виллиан отклонил первоначальное предложение от "Фулхэма", несмотря на значительный интерес со стороны Саудовской Аравии. У бывшего игрока "Шахтера" закончился контракт на "Крейвен Коттедж", и он вел переговоры о подписании еще одного 12-месячного соглашения.

Но сейчас Виллиан изучает альтернативные варианты на фоне интереса к бывшему игроку сборной Бразилии со стороны команд Саудовской Аравии и Турции, которые готовы предложить ветерану выгодную зарплату. "Ювентус" также следит за ситуацией вокруг 35-летнего футболиста, но пока не может регистрировать новых игроков из стран, не входящих в ЕС, поэтому их интерес к вингеру отходит на задний план.

Добавим, что в прошлом сезоне Виллиан провел 37 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Болонья отклонила предложение Арсенала по Калафьори - переговоры на этом не заканчиваются
yellow-arrow
Эвертон приобрел сенегальского нападающего Илимана Ндиайе
yellow-arrow
Бывшего помощника Гвардиолы отстранили от футбола на год за нарушение правил ставок
Виллиан Саудовская Аравия Фулхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости