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Бывший игрок Шахтера летом может покинуть Фулхэм
Об этом сообщает Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бразилец Виллиан отклонил первоначальное предложение от "Фулхэма", несмотря на значительный интерес со стороны Саудовской Аравии. У бывшего игрока "Шахтера" закончился контракт на "Крейвен Коттедж", и он вел переговоры о подписании еще одного 12-месячного соглашения.
Но сейчас Виллиан изучает альтернативные варианты на фоне интереса к бывшему игроку сборной Бразилии со стороны команд Саудовской Аравии и Турции, которые готовы предложить ветерану выгодную зарплату. "Ювентус" также следит за ситуацией вокруг 35-летнего футболиста, но пока не может регистрировать новых игроков из стран, не входящих в ЕС, поэтому их интерес к вингеру отходит на задний план.
Добавим, что в прошлом сезоне Виллиан провел 37 матчей, где отметился 5 голами и 2 ассистами.
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