Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Срок нового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

Напомним, что тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года. По итогам прошлого сезона манкунианцы финишировали на восьмом месте в АПЛ и завоевали Кубок Англии.

