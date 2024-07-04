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Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом

Англия

Руководство "красных дьяволов" решило довериться нидерландскому специалисту

Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом

Фото: twitter.com/ManUtd

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Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Срок нового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

"Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на последние два года, мы можем с гордостью вспомнить два трофея и множество примеров того, как мы прогрессировали по сравнению с тем моментом, где мы были, когда я присоединился к команде.

Однако мы также должны ясно понимать, что нам предстоит еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от "Манчестер Юнайтед". Это означает борьбу за английские и европейские титулы.

В ходе моих разговоров с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы все твердо намерены пройти этот путь вместе", - сказал специалист.

Напомним, что тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года. По итогам прошлого сезона манкунианцы финишировали на восьмом месте в АПЛ и завоевали Кубок Англии.

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Источник:
man utd
Опубликовал: Александр Бураков
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