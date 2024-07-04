Спортдиректор МЮ: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в европейском футболе

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт прокомментировал продление контракта с Эриком тен Хагом на должности главного тренера до 2026 года.

"Завоевав два трофея за последние два сезона, Эрик укрепил свой статус одного из самых стабильно успешных тренеров в европейском футболе.

Хотя анализ прошлого сезона клубом показал те области, где надо прогрессировать, он также привёл к четкому выводу, что Эрик был для нас лучшим партнером для работы над повышением стандартов и результатов.

Эта группа игроков и персонала уже показала, что способна соревноваться и побеждать на высшем уровне; теперь нам нужно делать это более последовательно.

Теперь, когда у нас есть усиленная команда футбольных лидеров, мы с нетерпением ждем возможности работать рука об руку с Эриком для достижения наших общих амбиций в этом футбольном клубе".