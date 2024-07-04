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Спортдиректор МЮ: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в европейском футболе

Англия
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Мнение функционера

Спортдиректор МЮ: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в европейском футболе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт прокомментировал продление контракта с Эриком тен Хагом на должности главного тренера до 2026 года.

"Завоевав два трофея за последние два сезона, Эрик укрепил свой статус одного из самых стабильно успешных тренеров в европейском футболе.

Хотя анализ прошлого сезона клубом показал те области, где надо прогрессировать, он также привёл к четкому выводу, что Эрик был для нас лучшим партнером для работы над повышением стандартов и результатов.

Эта группа игроков и персонала уже показала, что способна соревноваться и побеждать на высшем уровне; теперь нам нужно делать это более последовательно.

Теперь, когда у нас есть усиленная команда футбольных лидеров, мы с нетерпением ждем возможности работать рука об руку с Эриком для достижения наших общих амбиций в этом футбольном клубе".

Напомним, что тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года, и с тех пор завоевал с манкунианским клубом Кубок лиги и Кубок Англии.

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Источник:
man utd
Опубликовал: Александр Бураков
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