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Спортдиректор МЮ: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в европейском футболе
Мнение функционера
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт прокомментировал продление контракта с Эриком тен Хагом на должности главного тренера до 2026 года.
"Завоевав два трофея за последние два сезона, Эрик укрепил свой статус одного из самых стабильно успешных тренеров в европейском футболе.
Хотя анализ прошлого сезона клубом показал те области, где надо прогрессировать, он также привёл к четкому выводу, что Эрик был для нас лучшим партнером для работы над повышением стандартов и результатов.
Эта группа игроков и персонала уже показала, что способна соревноваться и побеждать на высшем уровне; теперь нам нужно делать это более последовательно.
Теперь, когда у нас есть усиленная команда футбольных лидеров, мы с нетерпением ждем возможности работать рука об руку с Эриком для достижения наших общих амбиций в этом футбольном клубе".
Напомним, что тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года, и с тех пор завоевал с манкунианским клубом Кубок лиги и Кубок Англии.
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