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Льюис Кук остается в Борнмуте. Игрок продлил контракт с клубом на четыре года

Англия

Об этом говорится на официальном сайте команды

Льюис Кук остается в Борнмуте. Игрок продлил контракт с клубом на четыре года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Летом было приковано внимание к полузащитнику Льюису Куку, которого связывали с "Вулверхэмптоном" и "Ньюкаслом". Впрочем, это уже в прошлом. "Борнмут" объявил о продолжении сотрудничества со своим игроком. Новое соглашение Льюиса Кука с "вишнями" будет действовать до конца июня 2028 года.

"Мне здесь нравится. Я здесь с 19 лет, и теперь я точно называю это своим домом. Продолжение моего пребывания здесь - это отличная возможность для меня и моей семьи. Когда я приехал сюда молодым парнем, это была большая перемена, но с тех пор, как я переехал сюда, в клубе всегда царила семейная атмосфера, и теперь я здесь обосновался. Наличие детей является большой частью этого, и это отличное место для их воспитания. Будущий проект выглядит очень перспективным, и я рад быть его частью. Моральный дух высокий, и я надеюсь, что мы сможем провести великолепный сезон", - заявил полузащитник после продления контракта.

Добавим, что в прошлом сезоне Льюис Кук провел 38 матчей и отметился 3 ассистами.

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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Александр Гресь
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