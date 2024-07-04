  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон близок к подписанию хавбека из Фейеноорда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон близок к подписанию хавбека из Фейеноорда

Англия

30 миллионов евро плюс бонусы - ожидаемая сумма трансфера

Брайтон близок к подписанию хавбека из Фейеноорда

х

Новина українською

"Брайтон" близок к подписанию 24-летнего полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера.

По информации Фабрицио Романо, сейчас все стороны согласовывают условия потенциального договора. Ожидается, что окончательная сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы.

Матс выступает за "Фейенорд" с 2022 года. А в прошлом сезоне футболист забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах.

Читайте такжеБрайтон интересуется полузащитником Интера Майами
По теме
yellow-arrow
Льюис Кук остается в Борнмуте. Игрок продлил контракт с клубом на четыре года
yellow-arrow
Спортдиректор МЮ: тен Хаг подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в европейском футболе
yellow-arrow
Официально: Манчестер Юнайтед продлил контракт с тен Хагом
Брайтон энд Хоув Альбион Фейеноорд (Роттердам) Матс Виффер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости