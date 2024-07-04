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Брайтон близок к подписанию хавбека из Фейеноорда
30 миллионов евро плюс бонусы - ожидаемая сумма трансфера
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"Брайтон" близок к подписанию 24-летнего полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера.
По информации Фабрицио Романо, сейчас все стороны согласовывают условия потенциального договора. Ожидается, что окончательная сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс бонусы.
Матс выступает за "Фейенорд" с 2022 года. А в прошлом сезоне футболист забил 6 голов и отдал 4 ассиста в 42 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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