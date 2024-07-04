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Манчестер Юнайтед ищет покупателя для своего скандального вингера
МЮ хочет получить 50 миллионов евро
Фото: Getty Images
"Манчестер Юнайтед" хочет продать своего вингера Мейсона Гринвуда за как можно большую сумму. И, похоже, появился клуб, который постепенно приближается к финансовым требованиям манкунианцев.
По информации Sportitalia, руководство "МЮ" недавно получило улучшенное предложение от "Лацио". Итальянский клуб предлагает 25 миллионов евро за трансфер Гринвуда, а также значительный процент от следующей продажи футболиста.
Однако этой суммы все равно недостаточно, чтобы удовлетворить финансовые требования "Манчестер Юнайтед", который оценивает своего игрока в 50 миллионов евро. Пока ни один другой клуб не предлагал даже близкой суммы.
Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.
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