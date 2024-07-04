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Манчестер Юнайтед ищет покупателя для своего скандального вингера

Англия

МЮ хочет получить 50 миллионов евро

Манчестер Юнайтед ищет покупателя для своего скандального вингера

Фото: Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" хочет продать своего вингера Мейсона Гринвуда за как можно большую сумму. И, похоже, появился клуб, который постепенно приближается к финансовым требованиям манкунианцев.

По информации Sportitalia, руководство "МЮ" недавно получило улучшенное предложение от "Лацио". Итальянский клуб предлагает 25 миллионов евро за трансфер Гринвуда, а также значительный процент от следующей продажи футболиста.

Однако этой суммы все равно недостаточно, чтобы удовлетворить финансовые требования "Манчестер Юнайтед", который оценивает своего игрока в 50 миллионов евро. Пока ни один другой клуб не предлагал даже близкой суммы.

Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.

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Лацио (Рим) Хетафе Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
Sportitalia
Опубликовал: Екатерина Власова
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