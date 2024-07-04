Манчестер Юнайтед ищет покупателя для своего скандального вингера

"Манчестер Юнайтед" хочет продать своего вингера Мейсона Гринвуда за как можно большую сумму. И, похоже, появился клуб, который постепенно приближается к финансовым требованиям манкунианцев.

По информации Sportitalia, руководство "МЮ" недавно получило улучшенное предложение от "Лацио". Итальянский клуб предлагает 25 миллионов евро за трансфер Гринвуда, а также значительный процент от следующей продажи футболиста.

Однако этой суммы все равно недостаточно, чтобы удовлетворить финансовые требования "Манчестер Юнайтед", который оценивает своего игрока в 50 миллионов евро. Пока ни один другой клуб не предлагал даже близкой суммы.

Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.