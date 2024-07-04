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Официально: Арсенал выкупил голкипера у Брентфорда
Вратарь подписал долгосрочный контракт с клубом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" активировал опцию выкупа голкипера Давида Райи из "Брентфорда".
28-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "канонирами".
David Raya, here to stay ????— Arsenal (@Arsenal) July 4, 2024
It’s official: last season’s Golden Glove winner has signed a permanent deal at The Arsenal ❤️
Давид присоединился к "Брентфорду" в 2019 году, игрок за "Арсенал" выступал в сезоне 2023/24 на правах аренды. Вратарь за "канониров" провел 41 матч, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей сыграл на ноль.
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Источник:Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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