Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать хавбека ПСЖ

"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" заинтересовалась полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.

По информации 90min, оба клуба готовы сделать предложение "ПСЖ" по трансферу игрока. Однако парижане не спешат расставаться с молодым талантом и вряд ли пойдут на уступки по цене, хотя и рассматривают вариант продажи.

Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Игрок за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.