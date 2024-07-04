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Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать хавбека ПСЖ
Однако парижане не спешат расставаться с молодым талантом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Бавария" заинтересовалась полузащитником "ПСЖ" Мануэлем Угарте.
По информации 90min, оба клуба готовы сделать предложение "ПСЖ" по трансферу игрока. Однако парижане не спешат расставаться с молодым талантом и вряд ли пойдут на уступки по цене, хотя и рассматривают вариант продажи.
Мануэль выступает за "ПСЖ" с лета 2023 года. Игрок за это время забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 37 матчах.
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Источник:90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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