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Артета - о Рае: Давид показал нам в прошлом сезоне, насколько важным игроком он является
Главный тренер Арсенала рассказал о Давиде Рае
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета, главный тренер "Арсенала", высказался о выкупе голкипера Давида Рая из "Брентфорда".
"Давид показал нам в прошлом сезоне, насколько важным игроком он является для нас, поэтому мы очень рады, что теперь он официально с нами".
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"Он всегда присутствует в нашей раздевалке, и мы очень рады продолжить с ним сотрудничество", - добавил специалист.
Напомним, что Давид подписал долгосрочный контракт с "канонирами".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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