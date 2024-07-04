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Артета - о Рае: Давид показал нам в прошлом сезоне, насколько важным игроком он является

Англия

Главный тренер Арсенала рассказал о Давиде Рае

Артета - о Рае: Давид показал нам в прошлом сезоне, насколько важным игроком он является

Getty Images / Global Images Ukraine

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Микель Артета, главный тренер "Арсенала", высказался о выкупе голкипера Давида Рая из "Брентфорда".

"Давид показал нам в прошлом сезоне, насколько важным игроком он является для нас, поэтому мы очень рады, что теперь он официально с нами".

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"Он всегда присутствует в нашей раздевалке, и мы очень рады продолжить с ним сотрудничество", - добавил специалист.

Напомним, что Давид подписал долгосрочный контракт с "канонирами".

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Официально: Арсенал выкупил голкипера у Брентфорда
Арсенал (Лондон) Микель Артета Давид Райя
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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