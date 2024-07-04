Вест Хэм почти подписал несостоявшегося украинца Килмана, - Романо

" Вест Хэм " договорился о трансфере центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже обо всем договорились. За этот трансфер "молотобойцы" заплатят 40 млн фунтов.

Сегодня футболист пройдет медосмотр, и если он пройдет нормально, клубы официально объявят о трансфере.

Напомним, что 27-летний Килман имеет украинские корни (его мама - украинка). Перед Евро-2021 сборная Украины очень хотела натурализовать игрока, который даже провел сбор с национальной командой, но в итоге, ФИФА запретила Максу играть за Украину, так как он еще в молодом возрасте сыграл несколько матчей за сборную Англии по футзалу.

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Ну и добавим, что в минувшем сезоне Килман провел за "волков" 44 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.