  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм почти подписал несостоявшегося украинца Килмана, - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм почти подписал несостоявшегося украинца Килмана, - Романо

Англия
Обновлено

Осталось только пройти медосмотр

Вест Хэм почти подписал несостоявшегося украинца Килмана, - Романо

Фото: Getty Images / Автор - неизвестен

Новина українською

"Вест Хэм" договорился о трансфере центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже обо всем договорились. За этот трансфер "молотобойцы" заплатят 40 млн фунтов.

Сегодня футболист пройдет медосмотр, и если он пройдет нормально, клубы официально объявят о трансфере.

Напомним, что 27-летний Килман имеет украинские корни (его мама - украинка). Перед Евро-2021 сборная Украины очень хотела натурализовать игрока, который даже провел сбор с национальной командой, но в итоге, ФИФА запретила Максу играть за Украину, так как он еще в молодом возрасте сыграл несколько матчей за сборную Англии по футзалу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну и добавим, что в минувшем сезоне Килман провел за "волков" 44 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать хавбека ПСЖ
yellow-arrow
Официально: Арсенал выкупил голкипера у Брентфорда
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед ищет покупателя для своего скандального вингера
Вулверхэмптон Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Макс Килмен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм Фабріціо Романо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости