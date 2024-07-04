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Вест Хэм почти подписал несостоявшегося украинца Килмана, - Романо
Осталось только пройти медосмотр
Фото: Getty Images / Автор - неизвестен
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По данным источника, стороны уже обо всем договорились. За этот трансфер "молотобойцы" заплатят 40 млн фунтов.
Сегодня футболист пройдет медосмотр, и если он пройдет нормально, клубы официально объявят о трансфере.
Напомним, что 27-летний Килман имеет украинские корни (его мама - украинка). Перед Евро-2021 сборная Украины очень хотела натурализовать игрока, который даже провел сбор с национальной командой, но в итоге, ФИФА запретила Максу играть за Украину, так как он еще в молодом возрасте сыграл несколько матчей за сборную Англии по футзалу.
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Ну и добавим, что в минувшем сезоне Килман провел за "волков" 44 матча, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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