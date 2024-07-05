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Ноттингем Форест хочет перехватить у Астон Виллы Келечи Ихеаначо
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Только три команды забили меньше голов, чем "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге прошлого сезона, две из которых в итоге вылетели. "Лесники" хотят усилить свою атакующую линию, впрочем, это сделать будет не так просто.
"Ноттингем" хочет перехватить у "Астон Виллы" Келечи Ихеаначо. Бирмингемский клуб хочет нигерийского форварда, поскольку вскоре может покинуть их команду Джон Дуран. Унаи Эмери видит в 27-летнем игроке замену колумбийцу, а также он имеет немалый опыт выступлений в Премьер-лиге. Что касается самого Ихеаначо, то он пока находится в раздумьях относительно вариантов продолжения своей карьеры. Нигериец хоть и выиграл с "Лестером" Чемпионшип, но не был основным игроком команды и учитывая финансовые трудности клуба, он покинул "лис" свободным агентом этим летом.
Добавим, что в прошлом сезоне Келечи Ихеаначо провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.
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