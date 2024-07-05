  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест хочет перехватить у Астон Виллы Келечи Ихеаначо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест хочет перехватить у Астон Виллы Келечи Ихеаначо

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ноттингем Форест хочет перехватить у Астон Виллы Келечи Ихеаначо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Только три команды забили меньше голов, чем "Ноттингем Форест" в Премьер-лиге прошлого сезона, две из которых в итоге вылетели. "Лесники" хотят усилить свою атакующую линию, впрочем, это сделать будет не так просто.

"Ноттингем" хочет перехватить у "Астон Виллы" Келечи Ихеаначо. Бирмингемский клуб хочет нигерийского форварда, поскольку вскоре может покинуть их команду Джон Дуран. Унаи Эмери видит в 27-летнем игроке замену колумбийцу, а также он имеет немалый опыт выступлений в Премьер-лиге. Что касается самого Ихеаначо, то он пока находится в раздумьях относительно вариантов продолжения своей карьеры. Нигериец хоть и выиграл с "Лестером" Чемпионшип, но не был основным игроком команды и учитывая финансовые трудности клуба, он покинул "лис" свободным агентом этим летом.

Добавим, что в прошлом сезоне Келечи Ихеаначо провел 26 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступаютБензема и Канте
yellow-arrow
Ювентус интересуется защитником Арсенала
yellow-arrow
Марсель интересуется форвардом Вулверхэмптона
Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест Келечи Ихеаначо Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости