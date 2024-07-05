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Арсенал договорился о трансфере со звездой сборной Италии на Евро-2024

Англия
Обновлено

Англичане теперь ведут переговоры с клубом футболиста

Арсенал договорился о трансфере со звездой сборной Италии на Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" договорился о трансфере с итальянским защитником Риккардо Калафиори из "Болоньи".

По информации Фабрицио Романо, планируется, что футболист подпишет пятилетнее соглашение с "канонирами". А "Арсенал" и "Болонья" сейчас ведут переговоры по сумме отступных, итальянцы хотят получить 50 миллионов евро.

А "Базель", где Риккардо играл до "Болоньи", получит 50% от суммы трансфера игрока.

Напомним, что у Калафиори контракт со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. ссс

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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