Арсенал договорился о трансфере со звездой сборной Италии на Евро-2024

"Арсенал" договорился о трансфере с итальянским защитником Риккардо Калафиори из "Болоньи".

По информации Фабрицио Романо, планируется, что футболист подпишет пятилетнее соглашение с "канонирами". А "Арсенал" и "Болонья" сейчас ведут переговоры по сумме отступных, итальянцы хотят получить 50 миллионов евро.

А "Базель", где Риккардо играл до "Болоньи", получит 50% от суммы трансфера игрока.

Напомним, что у Калафиори контракт со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. ссс