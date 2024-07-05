Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал договорился о трансфере со звездой сборной Италии на Евро-2024
Англичане теперь ведут переговоры с клубом футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" договорился о трансфере с итальянским защитником Риккардо Калафиори из "Болоньи".
По информации Фабрицио Романо, планируется, что футболист подпишет пятилетнее соглашение с "канонирами". А "Арсенал" и "Болонья" сейчас ведут переговоры по сумме отступных, итальянцы хотят получить 50 миллионов евро.
А "Базель", где Риккардо играл до "Болоньи", получит 50% от суммы трансфера игрока.
Напомним, что у Калафиори контракт со своим клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. ссс
Читайте такжеЮвентус интересуется защитником Арсенала
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо подпишет еще двух игроков Днепра-1
- Жирона хочет подписать сразу двух игроков Шахтера
- Переходим от 1/8-й ЕВРО к четвертьфиналам. Расписание футбола на 1 – 7 июля
- Де Брюйне прокомментировал слухи о возможном переходе в Саудовскую Аравию
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн