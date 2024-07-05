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Челси подпишет юного португальца из Базеля - Романо
Вейга пройдет медобследование и подпишет договор с клубом в ближайшие часы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" подпишет контракт с 20-летним португальским опорным полузащитником Ренато Вейгой из ФК "Базель".
По информации Фабрицио Романо, футболист с "синими" заключил договор, который рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 14-15 миллионов евро.
Вейга начал свою карьеру в молодежной системе "Спортинга", а позже перешел в "Базель", в 2023 году.
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