Челси подпишет юного португальца из Базеля - Романо

"Челси" подпишет контракт с 20-летним португальским опорным полузащитником Ренато Вейгой из ФК "Базель".

По информации Фабрицио Романо, футболист с "синими" заключил договор, который рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 14-15 миллионов евро.

Вейга начал свою карьеру в молодежной системе "Спортинга", а позже перешел в "Базель", в 2023 году.