  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси подпишет юного португальца из Базеля - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси подпишет юного португальца из Базеля - Романо

Англия
Обновлено

Вейга пройдет медобследование и подпишет договор с клубом в ближайшие часы

Челси подпишет юного португальца из Базеля - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" подпишет контракт с 20-летним португальским опорным полузащитником Ренато Вейгой из ФК "Базель".

По информации Фабрицио Романо, футболист с "синими" заключил договор, который рассчитан на пять лет. Сумма трансфера составила 14-15 миллионов евро.

Вейга начал свою карьеру в молодежной системе "Спортинга", а позже перешел в "Базель", в 2023 году.

Читайте такжеМудрик появился в рекламной коллаборации Челси и гостиничной сети Hilton
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет вернуть Лукаку в свои ряды
yellow-arrow
Арсенал договорился о трансфере со звездой сборной Италии на Евро-2024
yellow-arrow
Источник: Де Брюйне договорился о переходе в клуб, за который выступают Бензема и Канте
Спортинг (Лиссабон) Базель Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости