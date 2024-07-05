Манчестер Юнайтед хочет вернуть Лукаку в свои ряды

Проблемы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне побуждают руководство клуба к довольно неожиданному трансферу.

Как сообщает GIVEMESPORT, "Олд Траффорд" рассматривает возможность вернуть форварда "Челси" Ромелу Лукаку в свои ряды.

Считается, что таким образом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг намерен добавить конкуренции на позицию нападающего, в первую очередь, Расмусу Хейлунду.

Бельгийский форвард выступал за "МЮ" в 2017-2019 годах. На "Олд Траффорд" он провел 96 матчей, в которых отметился 42 голами и 12 ассистами.