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Манчестер Юнайтед хочет вернуть Лукаку в свои ряды

Англия

Клуб хочет вернуть своего игрока

Манчестер Юнайтед хочет вернуть Лукаку в свои ряды

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Проблемы "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне побуждают руководство клуба к довольно неожиданному трансферу.

Как сообщает GIVEMESPORT, "Олд Траффорд" рассматривает возможность вернуть форварда "Челси" Ромелу Лукаку в свои ряды.

Считается, что таким образом главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг намерен добавить конкуренции на позицию нападающего, в первую очередь, Расмусу Хейлунду.

Бельгийский форвард выступал за "МЮ" в 2017-2019 годах. На "Олд Траффорд" он провел 96 матчей, в которых отметился 42 голами и 12 ассистами.

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Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд
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Источник:
GIVEMESPORT
Опубликовал: Екатерина Власова
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