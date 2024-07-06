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Арсенал подпишет Калафиори за 53 млн евро

Англия
Обновлено

ПСЖ, Байер и Челси интересовались Калафьори

Арсенал подпишет Калафиори за 53 млн евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" выиграл борьбу в "ПСЖ", "Байера" и "Челси" за Риккардо Калафьори. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, "Арсенал" приобретет 22-летнего Калафьори в "Болонье" за 53 миллиона евро. Защитник будет получать более 4 миллионов евро в год, а его контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, защитник сыграл в 30 играх в чемпионате Италии, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

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Болонья Риккардо Калафиори Арсенал
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.07.2024 в 09:32
Зина думал что он не заменимый --на воздух до игрался
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
06.07.2024 в 09:32
Зина думал что он не заменимый --на воздух до игрался
Ответить
0
0

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