Арсенал подпишет Калафиори за 53 млн евро

"Арсенал" выиграл борьбу в "ПСЖ", "Байера" и "Челси" за Риккардо Калафьори. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, "Арсенал" приобретет 22-летнего Калафьори в "Болонье" за 53 миллиона евро. Защитник будет получать более 4 миллионов евро в год, а его контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, защитник сыграл в 30 играх в чемпионате Италии, в которых отличился 2 голами и 5 голевыми передачами. Примерная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.