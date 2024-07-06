  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед готов продать Маркуса Рашфорда после их разногласий с Тен Хагом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед готов продать Маркуса Рашфорда после их разногласий с Тен Хагом

Англия
Обновлено

Игрока уже выставили на продажу и определили цену

Манчестер Юнайтед готов продать Маркуса Рашфорда после их разногласий с Тен Хагом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Из-за споров Эрика тен Хага с Маркусом Рашфордом руководство "МЮ" приняло решение избавиться от 26-летнего англичанина, сообщает The Sun.

Читайте такжеМудрик и Зинченко в компании с Грилишем и Рашфордом. Футболисты АПЛ, которые разочаровали в сезоне 2023/2024

По информации издания, в январе 2024 года Рашфорд был замечен на вечеринке в Белфасте, из-за нее нападающий пропустил утреннею тренировку, после этого случая отношения между ним и нидерландским специалистом ухудшились.

Руководство "красных дьяволов" приняло решение продать Рашфорда чтобы не ухудшать ситуацию в команде вечными спорами тренера и игрока. Отмечается, что "МЮ" оценили своего воспитанника в 80 миллионов евро, но они могут уменьшить сумму для потенциальных покупателей.

Напомним, в минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Официально. Матс Виффер перешел в Брайтон
yellow-arrow
Арсенал подпишет Калафиори за 53 млн. евро
yellow-arrow
Астон Вилла и Барселона заинтересовались звездой Копа Америка
Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости