Манчестер Юнайтед готов продать Маркуса Рашфорда после их разногласий с Тен Хагом

Из-за споров Эрика тен Хага с Маркусом Рашфордом руководство "МЮ" приняло решение избавиться от 26-летнего англичанина, сообщает The Sun.

По информации издания, в январе 2024 года Рашфорд был замечен на вечеринке в Белфасте, из-за нее нападающий пропустил утреннею тренировку, после этого случая отношения между ним и нидерландским специалистом ухудшились.

Руководство "красных дьяволов" приняло решение продать Рашфорда чтобы не ухудшать ситуацию в команде вечными спорами тренера и игрока. Отмечается, что "МЮ" оценили своего воспитанника в 80 миллионов евро, но они могут уменьшить сумму для потенциальных покупателей.

Напомним, в минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.