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Манчестер Юнайтед готов продать Маркуса Рашфорда после их разногласий с Тен Хагом
Игрока уже выставили на продажу и определили цену
Getty Images / Global Images Ukraine
Из-за споров Эрика тен Хага с Маркусом Рашфордом руководство "МЮ" приняло решение избавиться от 26-летнего англичанина, сообщает The Sun.
По информации издания, в январе 2024 года Рашфорд был замечен на вечеринке в Белфасте, из-за нее нападающий пропустил утреннею тренировку, после этого случая отношения между ним и нидерландским специалистом ухудшились.
Руководство "красных дьяволов" приняло решение продать Рашфорда чтобы не ухудшать ситуацию в команде вечными спорами тренера и игрока. Отмечается, что "МЮ" оценили своего воспитанника в 80 миллионов евро, но они могут уменьшить сумму для потенциальных покупателей.
Напомним, в минувшем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
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