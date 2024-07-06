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Официально. Матс Виффер перешел в Брайтон

Англия
Обновлено

Ранее игроком интересовалась Барса

Официально. Матс Виффер перешел в Брайтон

Брайтон

Новина українською

Матс Виффер перешел в "Брайтон".

По имеющейся информации, 24-летний нидерландский полузащитник Матс Виффер перешел из "Фейеноорда" в "Брайтон" за 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт рассчитан на пять лет.

Напомним, в сезоне 2023/24 за "Фейеноорд" Виффер сыграл в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Брайтон энд Хоув Альбион Матс Виффер
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Источник:
Брайтон
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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