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Официально. Матс Виффер перешел в Брайтон
Ранее игроком интересовалась Барса
Брайтон
Матс Виффер перешел в "Брайтон".
По имеющейся информации, 24-летний нидерландский полузащитник Матс Виффер перешел из "Фейеноорда" в "Брайтон" за 30 миллионов евро плюс бонусы. Контракт рассчитан на пять лет.
Напомним, в сезоне 2023/24 за "Фейеноорд" Виффер сыграл в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Источник:Брайтон
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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