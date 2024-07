Вест Хэм за 40 млн фунтов подписал центрбека украинского происхождения

"Вест Хэм" подписал Макса Килмана.

"Вест Хэм" сообщил о подписании защитника украинского происхождения Макса Килмана. Отмечается, что контракт рассчитан на 7 лет. "Вулверхэмптон" за трансфер получил 47 миллионов евро.

We are delighted to announce the signing of Wolverhampton Wanderers central defender Maximilian Kilman ✍️



The 27-year-old has put pen to paper on a seven-year contract at London Stadium after spending six hugely successful years at Molineux.