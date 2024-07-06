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Бернли назначил нового тренера. Им стал Скотт Паркер
Паркер заменил перешедшего в Баварию Венсана Компани
фото - Getty Images
"Бернли" сообщил о назначении нового тренера.
Им стал бывший тренер бельгийский "Брюгге" Скотт Паркер, срок действия контракта с 43-летним Паркером рассчитан до 2027 года.
The Gaffer. pic.twitter.com/Kejfhl9Jy8— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 5, 2024
Паркер в карьере игрока выступал за "Челси", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Норвич", "Чарльтон" и "Фулхэм". В качестве тренера англичанин занимал соответствующие должности в вышеупомянутом "Фулхэме", "Борнмуте" и в "Брюгге".
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Источник:ФК Бренли
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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