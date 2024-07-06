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Бернли назначил нового тренера. Им стал Скотт Паркер

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Бернли назначил нового тренера. Им стал Скотт Паркер

фото - Getty Images

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"Бернли" сообщил о назначении нового тренера.

Им стал бывший тренер бельгийский "Брюгге" Скотт Паркер, срок действия контракта с 43-летним Паркером рассчитан до 2027 года.

Паркер в карьере игрока выступал за "Челси", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Норвич", "Чарльтон" и "Фулхэм". В качестве тренера англичанин занимал соответствующие должности в вышеупомянутом "Фулхэме", "Борнмуте" и в "Брюгге".

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Скотт Паркер Бернли
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Источник:
ФК Бренли
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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