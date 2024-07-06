Бернли назначил нового тренера. Им стал Скотт Паркер

"Бернли" сообщил о назначении нового тренера.

Им стал бывший тренер бельгийский "Брюгге" Скотт Паркер, срок действия контракта с 43-летним Паркером рассчитан до 2027 года.

Паркер в карьере игрока выступал за "Челси", "Вест Хэм", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Норвич", "Чарльтон" и "Фулхэм". В качестве тренера англичанин занимал соответствующие должности в вышеупомянутом "Фулхэме", "Борнмуте" и в "Брюгге".