Челси вскоре проведет медосмотр новому хавбеку. Контракт будет подписан на 8 лет

"Челси" стал на шаг ближе к подписанию опорного полузащитника "Базеля" Ренато Вейги. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Вскоре клуб проведет для игрока медицинское обследование. После этого будет подписан контракт на срок до 2032 года.

Трансфер обойдется "Челси" в 14 миллионов евро. Бонусы для швейцарцев не предусмотрены.

Вейга рассматривается "Челси" не только на позицию в центре поля, но и на фланге защиты.

Прошлый сезон хавбек провел в "Базеле" после перехода из "Спортинга" за 4,6 млн евро. На его счету 26 проведённых матчей в швейцарской команде.