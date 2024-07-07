  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда

Англия

Отступные в размере 40 млн. евро

МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда

Фото: bolognafc.it

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" готов активировать отступные Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в Х.

По информации журналиста, "Манчестер Юнайтед" сообщил "Болонье", что готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте 23-летнего нидерландца. Для этого "красным дьяволам" придется заплатить 40 миллионов евро.

Между тем агент Киа Джурабчиан, с которым "МЮ" ведет переговоры, хочет получить за возможный трансфер комиссионные в размере около 10 миллионов евро.

Отмечается, что "Милан" получил согласие игрока на переход в чемпионат Италии еще до открытия летнего трансферного окна, но "красно-черные" отказываются платить такие большие комиссионные.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Италии 23-летний голландец провел 34 матча, отметившись 11 голами и 4 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
yellow-arrow
Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье
yellow-arrow
Челси вскоре проведет медосмотр новому хавбеку. Контракт будет подписан на 8 лет
Болонья Манчестер Юнайтед Милан Джошуа Зиркзе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jacobs Ben
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости