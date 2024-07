МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда

"Манчестер Юнайтед" готов активировать отступные Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в Х.

По информации журналиста, "Манчестер Юнайтед" сообщил "Болонье", что готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте 23-летнего нидерландца. Для этого "красным дьяволам" придется заплатить 40 миллионов евро.

Между тем агент Киа Джурабчиан, с которым "МЮ" ведет переговоры, хочет получить за возможный трансфер комиссионные в размере около 10 миллионов евро.

Отмечается, что "Милан" получил согласие игрока на переход в чемпионат Италии еще до открытия летнего трансферного окна, но "красно-черные" отказываются платить такие большие комиссионные.

Manchester United have told Bologna they are prepared to pay or match Joshua Zirkzee's €40m release clause. Zirkzee focused on Euro 2024 causing a delay in any decision, but his agent Kia Joorabchian is in direct talks with Manchester United. Understand the commissions spoken of… pic.twitter.com/AxE3Py8GKS