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МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда
Отступные в размере 40 млн. евро
Фото: bolognafc.it
"Манчестер Юнайтед" готов активировать отступные Джошуа Зиркзе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в Х.
По информации журналиста, "Манчестер Юнайтед" сообщил "Болонье", что готов активировать пункт об отступных, прописанный в контракте 23-летнего нидерландца. Для этого "красным дьяволам" придется заплатить 40 миллионов евро.
Между тем агент Киа Джурабчиан, с которым "МЮ" ведет переговоры, хочет получить за возможный трансфер комиссионные в размере около 10 миллионов евро.
Отмечается, что "Милан" получил согласие игрока на переход в чемпионат Италии еще до открытия летнего трансферного окна, но "красно-черные" отказываются платить такие большие комиссионные.
Manchester United have told Bologna they are prepared to pay or match Joshua Zirkzee's €40m release clause. Zirkzee focused on Euro 2024 causing a delay in any decision, but his agent Kia Joorabchian is in direct talks with Manchester United. Understand the commissions spoken of… pic.twitter.com/AxE3Py8GKS— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 6, 2024
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Италии 23-летний голландец провел 34 матча, отметившись 11 голами и 4 результативными передачами.
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