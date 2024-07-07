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Лукаку хочет в Наполи. Челси готов сделать скидку
Челси согласен продать Лукаку за меньшую сумму, чем планировал изначально
Getty Images / Global Images Ukraine
Ромелу Лукаку просит "Челси" продать его в "Наполи", сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, Ромелу Лукаку хочет работать с Антонио Конте, который недавно возглавил "Наполи". Отмечается, что для неаполитанцев эта сделка выгодна, поскольку, вероятно, этим летом Виктор Осимхен покинет команду, а 31-летний бельгиец является идеальным вариантом для их состава. Отмечается, что "Челси" готов сделать скидку для "Наполи" и продать Ромелу за 25-30 миллионов евро.
Напомним, в прошлом сезоне бельгийский футболист на правах аренды выступал за "Рому", приняв участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.
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