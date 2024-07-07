  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лукаку хочет в Наполи. Челси готов сделать скидку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукаку хочет в Наполи. Челси готов сделать скидку

Англия

Челси согласен продать Лукаку за меньшую сумму, чем планировал изначально

Лукаку хочет в Наполи. Челси готов сделать скидку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Ромелу Лукаку просит "Челси" продать его в "Наполи", сообщает Sport Mediaset.

Читайте такжеНаполи договорился о трансфере игрока сборной Италии

По информации источника, Ромелу Лукаку хочет работать с Антонио Конте, который недавно возглавил "Наполи". Отмечается, что для неаполитанцев эта сделка выгодна, поскольку, вероятно, этим летом Виктор Осимхен покинет команду, а 31-летний бельгиец является идеальным вариантом для их состава. Отмечается, что "Челси" готов сделать скидку для "Наполи" и продать Ромелу за 25-30 миллионов евро.

Напомним, в прошлом сезоне бельгийский футболист на правах аренды выступал за "Рому", приняв участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 4 голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
МЮ готов активировать отступные Джошуа Зиркзе, чтобы подписать форварда
yellow-arrow
Переход Шевченко в Челси – самый дорогой трансфер АПЛ с учетом инфляции
yellow-arrow
Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье
Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Наполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Mediaset
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости