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Кто заменит Кевина де Брюйне? Ман Сити составил список потенциальных кандидатов
В шорт-листе Ман Сити: Жоау Невеш, Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Хави Симонс
Getty Images
"Манчестер Сити" составил список претендентов на замену Кевину де Брюйне, поскольку бельгиец рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, "Манчестер Сити" следит за игроком "Бенфики" Жоау Невешем, Джамалом Мусиалой из "Баварии", Флорианом Виртцем из леверкузенского "Байера" и Хави Симонсом, который выступает на правах аренды за "РБ Лейпциг".
Напомним, "Аль-Иттихад" достиг устной договоренности с Де Брюйне о его переходе в саудовский клуб этим летом.
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