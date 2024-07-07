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Кто заменит Кевина де Брюйне? Ман Сити составил список потенциальных кандидатов

Англия

В шорт-листе Ман Сити: Жоау Невеш, Джамал Мусиала, Флориан Вирц и Хави Симонс

Кто заменит Кевина де Брюйне? Ман Сити составил список потенциальных кандидатов

Getty Images

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"Манчестер Сити" составил список претендентов на замену Кевину де Брюйне, поскольку бельгиец рассматривает возможность переезда в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, "Манчестер Сити" следит за игроком "Бенфики" Жоау Невешем, Джамалом Мусиалой из "Баварии", Флорианом Виртцем из леверкузенского "Байера" и Хави Симонсом, который выступает на правах аренды за "РБ Лейпциг".

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Напомним, "Аль-Иттихад" достиг устной договоренности с Де Брюйне о его переходе в саудовский клуб этим летом.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Флориан Виртц Джамал Мусиала Хави Симонс Жоау Навеш
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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