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Де Лигт предпочитает переход только в Манчестер Юнайтед
Переговоры набирают обороты
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" становится все более уверенным в переходе центрбека "Баварии" Маттейса де Лигта в состав манкунианцев. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Защитник четко дал понять своему агенту, что он придает приоритет исключительно “красным дьяволам”.
Личные условия контракта футболиста почти установлены. В настоящее время продолжаются переговоры между клубами относительно самого соглашения, в частности бонусных выплат.
Де Лигт в составе сборной Нидерландов продолжает свои выступления на Евро-2024. Хотя его команда прошла в полуфинал, он не сыграл еще ни одной минуты на этом турнире.
Контракт защитника с "Баварией" действует до 2027 года. Два сезона назад мюнхенцы заплатили "Ювентусу" за игрока 67 миллионов евро, сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 65 млн евро.
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