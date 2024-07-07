Де Лигт предпочитает переход только в Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" становится все более уверенным в переходе центрбека "Баварии" Маттейса де Лигта в состав манкунианцев. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Защитник четко дал понять своему агенту, что он придает приоритет исключительно “красным дьяволам”.

Личные условия контракта футболиста почти установлены. В настоящее время продолжаются переговоры между клубами относительно самого соглашения, в частности бонусных выплат.

Де Лигт в составе сборной Нидерландов продолжает свои выступления на Евро-2024. Хотя его команда прошла в полуфинал, он не сыграл еще ни одной минуты на этом турнире.

Контракт защитника с "Баварией" действует до 2027 года. Два сезона назад мюнхенцы заплатили "Ювентусу" за игрока 67 миллионов евро, сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 65 млн евро.