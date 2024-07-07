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Арсенал и Боруссия Д заинтересованы в подписании защитника Фенербахче

Англия

Не собираются отдавать по дешевке

Арсенал и Боруссия Д заинтересованы в подписании защитника Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Боруссия Дортмунд" заинтересованы в подписании защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу.

По информации источника, "Арсенал" в конце июня сделал предложение в размере 20 миллионов евро за 24-летнего защитника, однако "Фенербахче" отклонил предложение. Отмечается, что сейчас дортмундская "Боруссия" следит за игроком. Тем временем президент "Фенербахче" рассчитывает получить около 35 миллионов евро за защитника.

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Напомним, за предыдущий сезон Кадиоглу сыграл в 51 игре во всех турнирах, где отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 21 миллион евро.

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Боруссия (Дортмунд) Фенербахче (Стамбул) Арсенал (Лондон)
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Источник:
Givemesport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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