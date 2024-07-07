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Арсенал и Боруссия Д заинтересованы в подписании защитника Фенербахче
Не собираются отдавать по дешевке
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" и "Боруссия Дортмунд" заинтересованы в подписании защитника "Фенербахче" Ферди Кадиоглу.
По информации источника, "Арсенал" в конце июня сделал предложение в размере 20 миллионов евро за 24-летнего защитника, однако "Фенербахче" отклонил предложение. Отмечается, что сейчас дортмундская "Боруссия" следит за игроком. Тем временем президент "Фенербахче" рассчитывает получить около 35 миллионов евро за защитника.
Напомним, за предыдущий сезон Кадиоглу сыграл в 51 игре во всех турнирах, где отметился 3 голами и 5 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 21 миллион евро.
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