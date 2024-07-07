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Манчестер Юнайтед заплатит за Де Лигта 50 миллионов евро

Англия

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Манчестер Юнайтед заплатит за Де Лигта 50 миллионов евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" становится все ближе к трансферу защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта. Недавно он сообщил своему агенту, что хочет перейти только в МЮ.

Как сообщает Sunday Mirror, манкунианцы уверены в подписании контракта с футболистом. Сумма трансфера будет равна 43 миллионам фунтов (около 50 млн евро).

Сейчас Де Лигт представляет Нидерланды на Евро-2024. Правда, он еще не сыграл ни одного матча на турнире.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего центрбека в 65 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
Sunday Mirror
Опубликовал: Максим Кучер
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