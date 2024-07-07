Манчестер Юнайтед заплатит за Де Лигта 50 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" становится все ближе к трансферу защитника "Баварии" Маттейса Де Лигта. Недавно он сообщил своему агенту, что хочет перейти только в МЮ.

Как сообщает Sunday Mirror, манкунианцы уверены в подписании контракта с футболистом. Сумма трансфера будет равна 43 миллионам фунтов (около 50 млн евро).

Сейчас Де Лигт представляет Нидерланды на Евро-2024. Правда, он еще не сыграл ни одного матча на турнире.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего центрбека в 65 миллионов евро.