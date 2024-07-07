Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил английские СМИ в распространении тайной тактической информации команды.

"Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.

Они поправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее непосредственно из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше", - сказал Саутгейт.