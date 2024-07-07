  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию

Англия
Обновлено

Вот так

Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил английские СМИ в распространении тайной тактической информации команды.

"Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку.

Они поправят меня из-за того, что я сказал, что они получили ее непосредственно из лагеря, и, возможно, так оно и было, но как это поможет команде?

Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?

Я должен сказать об этом, потому что нам приходится работать в такой ситуации. Это сложно, труднее, чем должно быть, но мы все равно движемся дальше", - сказал Саутгейт.

В полуфинале Евро сборная Англии сыграет против Нидерландов. Поединок запланирован на среду, 10-го июля. Старт - в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Больше 50 млн евро. Бавария подписала вингера Кристал Пэлас
yellow-arrow
Вингер Кристал Пэлас прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заплатит за Де Лигта 50 миллионов евро
Англия Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talksport.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости