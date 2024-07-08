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Лестер подписал вингера Бобби Рида

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Лестер подписал вингера Бобби Рида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бобби Рид, у которого завершился летом контракт с "Фулхэмом", недолго находился в статусе свободного агента. 31-летний вингер подписал контракт с "Лестер Сити". Соглашение игрока с новым клубом будет действовать до конца июня 2027 года.

"Прибытие сюда было особенным моментом, оглядываясь вокруг и видя инфраструктуру. Я в восторге от того, что я здесь, и не могу дождаться, когда начну тренироваться. Я хорошо пообщался с менеджером, он рассказал мне о видении клуба. Я говорил с ним несколько раз, и он очень четко сказал, чего он хочет и что он видит во мне. Он верит в меня, и это идеальный вариант для меня", - заявил 31-летний футболист после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Бобби Рид провел 41 матч, где отметился 7 голами и 4 передачами.

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Фулхэм (Лондон) Лестер Сити Бобби Рид
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Источник:
Лестер Сіті
Опубликовал: Александр Гресь
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