  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Джеррард: У меня были предложения от Реала и Челси, но мое сердце всегда принадлежало Ливерпулю
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джеррард: У меня были предложения от Реала и Челси, но мое сердце всегда принадлежало Ливерпулю

Англия
Обновлено

Ничего менять Стиви Джи бы не стал

Джеррард: У меня были предложения от Реала и Челси, но мое сердце всегда принадлежало Ливерпулю

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард объяснил своё решение провести большую часть футбольной карьеры в "Ливерпуле".

"У меня были предложения от "Реала" и "Челси", но мое сердце всегда принадлежало "Ливерпулю". Я никогда не жалел об этом решении. Если бы я мог вернуться назад во времени - я бы сделал то же самое", - сказал англичанин в интервью MBC.

Джеррард - воспитанник "Ливерпуля". За основную команду мерсисайдцев Стивен выступал с 1998 по 2015 годы. Последним его клубом стал "Лос-Анджелес Гэлакси" (2015-2016).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По теме
yellow-arrow
Лестер подписал вингера Бобби Рида
yellow-arrow
Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию
yellow-arrow
Больше 50 млн евро. Бавария подписала вингера Кристал Пэлас
Стивен Джеррард Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TB
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости