Джеррард: У меня были предложения от Реала и Челси, но мое сердце всегда принадлежало Ливерпулю

Наставник "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард объяснил своё решение провести большую часть футбольной карьеры в "Ливерпуле".

"У меня были предложения от "Реала" и "Челси", но мое сердце всегда принадлежало "Ливерпулю". Я никогда не жалел об этом решении. Если бы я мог вернуться назад во времени - я бы сделал то же самое", - сказал англичанин в интервью MBC.