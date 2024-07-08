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Джеррард: У меня были предложения от Реала и Челси, но мое сердце всегда принадлежало Ливерпулю
Ничего менять Стиви Джи бы не стал
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Аль-Иттифака" Стивен Джеррард объяснил своё решение провести большую часть футбольной карьеры в "Ливерпуле".
"У меня были предложения от "Реала" и "Челси", но мое сердце всегда принадлежало "Ливерпулю". Я никогда не жалел об этом решении. Если бы я мог вернуться назад во времени - я бы сделал то же самое", - сказал англичанин в интервью MBC.
Джеррард - воспитанник "Ливерпуля". За основную команду мерсисайдцев Стивен выступал с 1998 по 2015 годы. Последним его клубом стал "Лос-Анджелес Гэлакси" (2015-2016).
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