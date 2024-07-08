  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

Англия

Об этом сообщает Kicker

Вулверхэмптон интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" удачно провел прошлую кампанию, завершив ее на 14-м месте в АПЛ. Теперь "волки" пытаются укрепить свой состав перед началом следующего сезона и снова обратили свое внимание на Бундеслигу.

Английский клуб год назад проявлял интерес к Нико Эльведи из менхенгладбахской "Боруссии", но трансфер так и не состоялся. Теперь швейцарский легионер вновь попал в поле зрения "волков". Учитывая уход Макса Килмана в "Вест Хэм", в клубе появилось вакантное место в центре защиты и именно Эльведи может стать тем, кто заменит англичанина. По слухам, "волкам" придется выплатить за швейцарца отступные в размере около 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Нико Эльведи провел 33 матча и отметился 2 голами.

По теме
yellow-arrow
Марсель направил официальное предложение МЮ по трансферу их скандального вингера
yellow-arrow
Антуан Семеньо продлил контракт с Борнмутом
yellow-arrow
Мареска: Я считаю Челси одним из величайших клубов в мире. Это будет фантастическое путешествие, и я с нетерпением жду начала работы
Боруссия (Менхенгладбах) Вулверхэмптон Нико Эльведи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости