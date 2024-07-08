Вулверхэмптон интересуется защитником менхенгладбахской Боруссии

"Вулверхэмптон" удачно провел прошлую кампанию, завершив ее на 14-м месте в АПЛ. Теперь "волки" пытаются укрепить свой состав перед началом следующего сезона и снова обратили свое внимание на Бундеслигу.

Английский клуб год назад проявлял интерес к Нико Эльведи из менхенгладбахской "Боруссии", но трансфер так и не состоялся. Теперь швейцарский легионер вновь попал в поле зрения "волков". Учитывая уход Макса Килмана в "Вест Хэм", в клубе появилось вакантное место в центре защиты и именно Эльведи может стать тем, кто заменит англичанина. По слухам, "волкам" придется выплатить за швейцарца отступные в размере около 10 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Нико Эльведи провел 33 матча и отметился 2 голами.