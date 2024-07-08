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Антуан Семеньо продлил контракт с Борнмутом

Англия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Антуан Семеньо продлил контракт с Борнмутом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Одноклубник Ильи Забарного 24-летний Антуан Семеньо продолжит выступать в "Борнмуте". Руководство "вишен" продлило соглашение с ганским вингером до конца июня 2029 года.

"Всем было очевидно как быстро Антуан развивается с момента присоединения к команде 18 месяцев назад. Он становится все сильнее и сильнее, и провел с нами невероятный первый полный сезон. Подписание нового долгосрочного контракта было важным для нас, чтобы признать его вклад как ключевого члена нашей команды, и мы рады видеть, что это продолжится на долгие годы", - заявил спортивный директор "Борнмута" Нил Блейк.

Добавим, что в прошлом сезоне Антуан Семеньо провел 36 матчей, где отметился 8 голами и 2 передачами.

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Борнмут
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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Александр Гресь
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