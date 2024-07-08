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Антуан Семеньо продлил контракт с Борнмутом
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одноклубник Ильи Забарного 24-летний Антуан Семеньо продолжит выступать в "Борнмуте". Руководство "вишен" продлило соглашение с ганским вингером до конца июня 2029 года.
"Всем было очевидно как быстро Антуан развивается с момента присоединения к команде 18 месяцев назад. Он становится все сильнее и сильнее, и провел с нами невероятный первый полный сезон. Подписание нового долгосрочного контракта было важным для нас, чтобы признать его вклад как ключевого члена нашей команды, и мы рады видеть, что это продолжится на долгие годы", - заявил спортивный директор "Борнмута" Нил Блейк.
Добавим, что в прошлом сезоне Антуан Семеньо провел 36 матчей, где отметился 8 голами и 2 передачами.
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