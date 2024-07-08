Марсель направил официальное предложение МЮ по трансферу их скандального вингера

"Марсель" заинтересовался вингером "Манчестер Юнайтед" Мейсоном Гринвудом.

По информации Фабрицио Романо, французский клуб уже направил официальное предложение "МЮ" по трансферу игрока. Сейчас переговоры между всеми сторонами продолжаются. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшее время.

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить 22-летнего футболиста в аренду, но лишь при условии, если клуб обязательно выкупит вингера.

Напомним, что Мейсон в прошлом сезоне выступал за "Хетафе" на правах аренды.