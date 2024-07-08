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Алиссон летом может покинуть Ливерпуль летом

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Профессиональная лига Саудовской Аравии вязалась с голкипером красных

Алиссон летом может покинуть Ливерпуль летом

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон летом может покинуть свою команду.

Как сообщает FourFourTwo, Профессиональная лига Саудовской Аравии связалась с голкипером "красных". Аравийцы хотят узнать, изменилась ли его позиция относительно трансфера после того, как они разговаривали с ним в начале этого года.

Алиссон продлил контракт с "Ливерпулем" в 2021 году. Игрок подписал соглашение до 30 июня 2027 года.

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Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Екатерина Власова
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