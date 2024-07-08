Алиссон летом может покинуть Ливерпуль летом

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон летом может покинуть свою команду.

Как сообщает FourFourTwo, Профессиональная лига Саудовской Аравии связалась с голкипером "красных". Аравийцы хотят узнать, изменилась ли его позиция относительно трансфера после того, как они разговаривали с ним в начале этого года.

Алиссон продлил контракт с "Ливерпулем" в 2021 году. Игрок подписал соглашение до 30 июня 2027 года.